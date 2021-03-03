В Україні дещо здешевшали долар та євро. Станом на 3 березня 2021 року Національний банк України встановив курс долара на рівні 27,93 грн за одиницю – це на сім копійок дешевше, ніж за минулий банківський день.

Курс євро наразі становить 33,6 грн за одиницю – на 11 копійок дешевше порівняно з попереднім днем.

Курс валют НБУ на 3 березня 2021

$1 – 27,93 грн;

€1 – 33,6 грн;

1 польський злотий – 7,41 грн;

10 російських рублів – 3,79 грн.

Курс валют у березні 2021

Перший місяць весни, за прогнозами, не передбачає значного коливання курсу долара та євро. Зміни будуть такими ж, як і попереднього місяця.

Вартість долара буде коливатися у межах 27,4-28,5 грн за одиницю. Детальніше, яким буде курс валют в березні, читайте на Фактах ICTV.