В Україні дещо здешевшали долар та євро. Станом на 3 березня 2021 року Національний банк України встановив курс долара на рівні 27,93 грн за одиницю – це на сім копійок дешевше, ніж за минулий банківський день.
Курс євро наразі становить 33,6 грн за одиницю – на 11 копійок дешевше порівняно з попереднім днем.
Курс валют НБУ на 3 березня 2021
- $1 – 27,93 грн;
- €1 – 33,6 грн;
- 1 польський злотий – 7,41 грн;
- 10 російських рублів – 3,79 грн.
Курс валют у березні 2021
Перший місяць весни, за прогнозами, не передбачає значного коливання курсу долара та євро. Зміни будуть такими ж, як і попереднього місяця.
Вартість долара буде коливатися у межах 27,4-28,5 грн за одиницю. Детальніше, яким буде курс валют в березні, читайте на Фактах ICTV.