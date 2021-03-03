Миссия ОБСЕ зафиксировала 150 нарушений прекращения огня на Донбассе за сутки

В ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 2 марта отмечено, что организация зафиксировала 150 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. За минувшие сутки в этой области зафиксировано девять таких нарушений.

При этом в Луганской области нарушений режима тишины обнаружено не было. За 1 марта в этой области было зафиксировано всего два таких нарушения.

Также сообщается, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 11 грузовиков с логотипами международной гуманитарной организации, которые пересекали линию соприкосновения вблизи населенного пункта Счастье и следовали в направлении неподконтрольного правительству Луганска. В то же время принадлежность автотранспортных средств к той или иной международной организации в отчете СММ не указана.

Также сотрудники миссии зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением линий отвода на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. А на участке разведения в районе Золотого и у его южного края ними были вновь обнаружены контейнеры.

СММ ОБСЕ осуществляли мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станице Луганской, Золотого и Петровского, а также контролировали ситуацию с гражданским населением, в частности на четырех контрольных пунктах въезда-выезда и четырех соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.

При этом на блокпосту вооруженных формирований вблизи населенного пункта Оленевки Донецкой области и в неконтролируемом правительством пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Изварино Луганской области свобода передвижения СММ ОБСЕ была по-прежнему ограничена.

За прошлый год количество нарушений режима тишины в Донбассе уменьшилось на 55% по сравнению с предыдущим годом.

Представители ОБСЕ отметили, что это произошло благодаря дополнительным мерам контроля за соблюдением режима прекращения огня.