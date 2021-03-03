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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Місія ОБСЄ зафіксувала 150 порушень припинення вогню на Донбасі за добу

У щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 2 березня зазначено, що організація зафіксувала 150 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. За попередню добу в цій області зафіксовано дев’ять таких порушень.

ОБСЄ

При цьому в Луганській області порушень режиму тиші виявлено не було. За 1 березня в цій області було зафіксовано всього два таких порушення.

Також повідомляється, що спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 11 вантажівок з логотипами міжнародної гуманітарної організації, що перетинали лінію зіткнення поблизу населеного пункту Щастя і слідували в напрямку непідконтрольного уряду Луганська. Водночас приналежність автотранспортних засобів до тієї чи іншої міжнародної організації у звіті СММ не вказана.

Також співробітники місії зафіксували озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення на полігоні в непідконтрольному урядові районі Донецької області. А на ділянці розведення в районі Золотого і біля її південного краю ними були знову виявлені контейнери.

СММ ОБСЄ здійснювали моніторинг на ділянках розведення сил і засобів в районах Станиці Луганській, Золотого і Петрівського, а також контролювали ситуацію з цивільним населенням, зокрема на чотирьох контрольних пунктах в’їзду-виїзду та чотирьох відповідних блокпостах збройних формувань в Донецькій і Луганській областях.

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При цьому на блокпості збройних формувань поблизу населеного пункту Оленівки Донецької області і в неконтрольованому урядом пункті пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Ізварине Луганської області свобода пересування СММ ОБСЄ була як і раніше обмежена.

За минулий рік кількість порушень режиму тиші на Донбасі зменшилася на 55% порівняно з попереднім роком.

Представники ОБСЄ зазначали, що це сталося завдяки додатковим заходам контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

Джерело: ОБСЄ

Фото: Depositphotos

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