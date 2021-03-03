Минздрав будет сочетать этапы прививок по прибытии большего количества вакцин

В Украине планируют совмещать этапы прививки от коронавируса, когда в страну поступит больше доз вакцин.

В Минздраве считают, что совмещение этапов вакцинации значительно ускорит процесс иммунизации граждан. Поскольку в настоящее время в Украине вакцинируют только медиков, бригады скорой помощи, а также военных на фронте.

Всего в Украине утверждены 4 этапа вакцинации населения:

январь-апрель — медицинские работники, военнослужащие ВСУ, работники социальной сферы и жители пансионатов для пожилых людей и работники этих учреждений;

— медицинские работники, военнослужащие ВСУ, работники социальной сферы и жители пансионатов для пожилых людей и работники этих учреждений; апрель-июнь — люди старше 60 лет, в том числе те, кто имеет сопутствующие заболевания, из-за которых могут возникать осложнения;

— люди старше 60 лет, в том числе те, кто имеет сопутствующие заболевания, из-за которых могут возникать осложнения; июнь-сентябрь — учителя, работники ДСНС, полиции, Нацгвардии, СБУ, военные, МВД;

— учителя, работники ДСНС, полиции, Нацгвардии, СБУ, военные, МВД; сентябрь 2021 — март 2022 — заключенные и взрослые в возрасте от 18 до 59 лет с хроническими болезнями, из-за которых могут возникнуть осложнения.

Кроме этого, в Центре общественного здоровья напомнили, что 3 марта 2020 года в Украине обнаружили первый случай инфицирования коронавирусом. За этот год переболели около 1 млн 360 тыс. человек.

В то же время главный санитарный врач страны Виктор Ляшко отметил, что весь мир возлагает надежды на вакцинацию. Теперь важно донести до людей, что вакцина — это шанс вернуться к нормальной жизни.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

На следующий день, 24 февраля, в Украине началась вакцинация. Первые прививки сделали медикам.

1 марта в Киеве прививки от коронавируса сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта — президенту Владимиру Зеленскому. Они сделали это публично, чтобы показать, что вакцина безопасна.

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