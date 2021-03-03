МОЗ поєднуватиме етапи щеплення після прибуття більшої кількості вакцин

В Україні планують поєднувати етапи щеплення від коронавірусу, коли в країну надійде більше доз вакцин.

У МОЗ вважають, що поєднування етапів вакцинації значно прискорить процес імунізації громадян. Оскільки наразі в Україні вакцинують тільки медиків, бригади швидкої допомоги, а також військових на фронті.

Загалом в Україні затверджено 4 етапи вакцинації населення:

січень–квітень — медичні працівники, військовослужбовці ЗСУ, працівники соціальної сфери і мешканці пансіонатів для літніх людей і працівники цих закладів;

— медичні працівники, військовослужбовці ЗСУ, працівники соціальної сфери і мешканці пансіонатів для літніх людей і працівники цих закладів; квітень–червень — люди старші 60 років, зокрема ті, хто має супутні захворювання, через які можуть виникати ускладнення;

— люди старші 60 років, зокрема ті, хто має супутні захворювання, через які можуть виникати ускладнення; червень–вересень — вчителі, працівники ДСНС, поліції, Нацгвардії, СБУ, військові, МВС;

— вчителі, працівники ДСНС, поліції, Нацгвардії, СБУ, військові, МВС; вересень 2021 — березень 2022 року — ув’язнені та дорослі віком від 18 до 59 років з хронічними хворобами, через які можуть виникнути ускладнення.

Окрім того, у Центрі громадського здоров’я нагадали, що 3 березня 2020 року в Україні виявили перший випадок інфікування коронавірусом. За цей рік перехворіли близько 1 млн 360 тис. людей.

Водночас головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко наголосив, що весь світ покладає надії на вакцинацію. Тепер важливо донести до людей, що вакцина – це шанс повернутись до нормального життя.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

Наступного дня, 24 лютого, в Україні розпочалася вакцинація. Перші щеплення зробили медикам.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Володимиру Зеленському. Вони зробили це публічно, щоб показати, що вакцина безпечна.

Більше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.