Нехай обміняє на регіони Словаччини: Кулеба відреагував на жарт словацького прем’єра

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на недипломатичний жарт прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича про закупівлю російської вакцини.

Під час ефіру на радіо журналіст поцікавився у Матовича, що він пообіцяв росіянам за постачання їхньої вакцини.

Словацький прем’єр відповів: Закарпатську Україну. Матович відразу наголосив, що це жарт.

— Як ви думаєте, що я їм обіцяв. Я їм нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли, – сказав Матович.

Кулеба на своїй сторінці у Twitter зазначив, що Матович некоректними висловлюваннями псує дружні відносини двох країн.

— Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною, – написав міністр МЗС.

Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною. https://t.co/xB48xPzX90 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2021

Також у прес-службі МЗС України зазначили, що незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними і такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин.

МЗС України вимагає офіційних вибачень від Ігора Матовича за некоректні висловлювання.

Уряд Словаччини зіткнувся із серйозною політичною кризою, через закупівлю 2 млн доз російської вакцини Супутник V.

Дві невеликі партії заявили про наміри вийти з правлячої коаліції після прибуття до країни першої партії сироватки, яку зустрів в аеропорту прем’єр-міністр Ігор Матович.

Якщо ці партії ухвалять рішення про вихід із коаліції, уряд Ігора Матовича втратить більшість в парламенті, а це ймовірніше за все призведе до дострокових виборів.