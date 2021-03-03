PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

Нехай обміняє на регіони Словаччини: Кулеба відреагував на жарт словацького прем’єра

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на недипломатичний жарт прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича про закупівлю російської вакцини.

Дмитрий Кулеба

Під час ефіру на радіо журналіст поцікавився у Матовича, що він пообіцяв росіянам за постачання їхньої вакцини.

Словацький прем’єр відповів: Закарпатську Україну. Матович відразу наголосив, що це жарт.

— Як ви думаєте, що я їм обіцяв. Я їм нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли, – сказав Матович.

Кулеба на своїй сторінці у Twitter зазначив, що Матович некоректними висловлюваннями псує дружні відносини двох країн.

— Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною, – написав міністр МЗС.

Також у прес-службі МЗС України зазначили, що незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними і такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин.

МЗС України вимагає офіційних вибачень від Ігора Матовича за некоректні висловлювання.

Уряд Словаччини зіткнувся із серйозною політичною кризою, через закупівлю 2 млн доз російської вакцини Супутник V.

Дві невеликі партії заявили про наміри вийти з правлячої коаліції після прибуття до країни першої партії сироватки, яку зустрів в аеропорту прем’єр-міністр Ігор Матович.

Читайте
Україна від'єднається від електромережі з Білоруссю і РФ: Кулеба озвучив терміни

Якщо ці партії ухвалять рішення про вихід із коаліції, уряд Ігора Матовича втратить більшість в парламенті, а це ймовірніше за все призведе до дострокових виборів.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка