Кабмін виділив майже 1,5 млрд грн медикам, які займаються Covid-вакцинацією

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я про виділення додаткових коштів на вакцинацію населення від коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця очільника МОЗ Світлана Шаталова.

– 1 млрд 482 млн грн було виділено для оплати медичних послуг лікарям, задіяним у заходах боротьби з Covid-19, зокрема тих, що стосується вакцинації. Ще 341 млн грн виділили лабораторним підрозділам МОЗ, які займаються тестуванням хворих на коронавірус. Тобто загальна сума коштів становить 1 млрд 823 млн грн, – зазначила вона.

За словами Світлани Шаталової, ці кошти були закладені через спеціальний фонд, який був створений на базі залишків Фонду для боротьби з Covid-19.

Виплати родинам померлих від Covid-19

У лютому цього року Фонд соціального страхування виплатив понад 1,5 млн грн трьом родинам медичних працівників, які померли через коронавірус.

Загалом державну допомогу отримали родини 44 медпрацівників, які померли внаслідок Covid-19.