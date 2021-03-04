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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Национализация Мотор Сичи: закон зарегистрируют в Раде на этой неделе

Проект закона о национализации предприятия Мотор Сич будет зарегистрирован в парламенте на этой неделе. Такое заявление в эфире телеканала Прямой озвучил Давид Арахамия — председатель политической фракции Слуга Народа.

Арахамия

— Вы знаете, что против китайских компаний ввели санкции, и этот вопрос обороноспособности для того, чтобы урегулировать правовой статус компании.

Арахамия подчеркнул важность компании Мотор Сич, которая производит двигатели для самолетов и вертолетов. Работники предприятия обращаются к Верховной Раде с просьбой определить статус предприятия и его будущее.

По поводу реакции на решение о национализации со стороны инвесторов из Китая Арахамия отметил, что надо вести переговоры.

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Санкции против инвесторов Мотор Сич

В январе Украина ввела санкции против китайских инвесторов предприятия Мотор Сич. Срок действия — три года. Решение было принято СНБО, президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

В связи с этим Пекин направил Киеву ноту протеста.

Кроме того, в конце 2020 китайская сторона подала арбитраж в международном суде против Украины. Они требуют компенсацию $3,5 млрд.

Фото: Dreamstime

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