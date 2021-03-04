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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Націоналізація Мотор Січі: закон зареєструють у Раді цього тижня

Проект закону щодо націоналізації  підприємства Мотор Січ буде зареєстрований у парламенті цього тижня. Таку заяву в ефірі телеканалу Прямий озвучив Давид Арахамія – голова політичної фракції Слуга Народу.

Арахамия

– Ви знаєте, що проти китайських компаній ввели санкції, і це питання обороноздатності для того, щоб врегулювати правовий статус компанії.

Арахамія підкреслив важливість компанії Мотор Січ, яка виготовляє двигуни для літаків і вертольотів. Працівники підприємства звертаються до Верховної Ради з проханням визначити статус підприємства та його майбутнє.

Щодо реакції на рішення про націоналізацію зі сторони інвесторів з Китаю Арахамія зазначив, що треба вести переговори.

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Санкції проти інвесторів Мотор Січ

У січні Україна ввела санкції проти китайських інвесторів підприємства Мотор Січ. Термін дії – три роки. Рішення було ухвалено РНБО, президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

У зв’язку з цим Пекін направив Києву ноту протесту.

Крім того, наприкінці 2020 року китайська сторона подала арбітраж у міжнародному суді проти України. Вони вимагають компенсацію $3,5 млрд.

Фото: Dreamstime

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