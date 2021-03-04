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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Рада не поддержала законопроект о легализации короткоствольного оружия

Верховная Рада не поддержала законопроект о легализации короткоствольного оружия в первом чтении. За документ №4335 проголосовали только 88 депутатов.

зброя

Авторы документа предлагали разрешить только покупать и хранить оружие. Ношение гражданского огнестрельного оружия запрещалось, кроме случаев, предусмотренных законами.

Также предполагалось, что приобрести оружие могут только физические и юридические лица. Но они должны быть дееспособными, иметь гражданство Украины, не имеющие медицинских противопоказаний.

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Кроме того, граждане, которые хотели бы купить оружие, не должны привлекаться к административной ответственности в течение последнего года и иметь судимость.

Также законопроектом предполагалось, что люди, которые впервые получают оружие, должны пройти спецкурс по обращению с ним.

Легалізація зброї — законопроект by Віта Гірко on Scribd

Дискуссии о легализации оружия в Украине длятся уже долгое время. В частности, МВД и Нацполиция поддерживают закон об обороте гражданского огнестрельного оружия, но выступают против разрешения короткоствольного оружия.

Сейчас продажа оружия регулируется исключительно приказом МВД.

Фото: Pixabay

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