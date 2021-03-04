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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Рада не підтримала законопроект про легалізацію короткоствольної зброї

Верховна Рада не підтримала законопроект про легалізацію короткоствольної зброї у першому читанні. За документ №4335 проголосували тільки 88 депутатів.

зброя

Автори документу пропонували дозволити тільки купувати та зберігати зброю. Носіння цивільної вогнепальної зброї заборонялося, крім випадків, передбачених законами.

Також передбачалося, що придбати зброю можуть тільки фізичні та юридичні особи. Але вони повинні бути дієздатними, мати громадянство України, не мати медичних протипоказань.

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Крім того, громадяни, які хотіли б купити зброю, не повинні притягатися до адміністративної відповідальності протягом останнього року і мати судимість.

Також законопроектом передбачалося, що люди, які вперше отримують зброю, повинні пройти спецкурс з поводження з нею.

Легалізація зброї – законопроект by Віта Гірко on Scribd

Дискусії щодо легалізації зброї в україні тривають вже тривалий час. Зокрема, МВС і Нацполіція підтримують закон про обіг цивільної вогнепальної зброї, але виступають проти дозволу короткоствольної зброї.

Наразі продаж зброї регулюється виключно наказом МВС.

Фото: Pixabay

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