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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Ризик смерті від Covid-19: Ляшко назвав вікові групи

В Україні нині більше 50% летальних випадків реєструється в группі 70+, заявив на брифінгу головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Виктор Ляшко

За його словами, якщо додати до цієї вікової групи ще 10 років, то це буде вже 82% усіх летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусу.

Ляшко також розповів про віковий розподіл підтвержених випадків:

– Наразі найчастіше інфікуються коронавірусом люди віком 50-59 років. Це 21% від усіх захворілих. На другому місці – вікова група 40-49 років.

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4 березня в Україні оновили зони адаптивного карантину. Три регіони опинилися у червоній, ще дев’ять – у помаранчевій.

Зокрема, до червоної потрапили Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська області.

У помаранчевій зоні – Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська області. Київ і решта областей – у жовтій.

Фото: УНІАН

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