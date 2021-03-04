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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Тариф на електроенергію для населення з 1 квітня – Шмигаль назвав ймовірну ціну

Питання ціни на електроенергію для населення з 1 квітня обговорюється в Міністерстві енергетики. Але, ймовірно, вона може залишитися на тому ж рівні, що і була у березні.

електроенергія

Про це під час брифінгу Рік роботи уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Це питання обговорюється наразі в Міністерстві енергетики. Найімовірніше, ціна на електроенергію для населення з 1 квітня залишиться на рівні 1,68 грн, – зазначив він.

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З 1 січня в Україні зросли тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, до 31 березня було встановлено фіксовану ціну в розмірі 1,68 грн.

Раніше тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 коп. (з ПДВ), а на наступні – 1,68 грн за кВт. Але нова ухвалена постанова скасувала знижену ціну на перші 100 кВт/год.

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