Решение о привлечении США к переговорам по Донбассу будет принимать сама нормандская четверка, однако это не иллюзии или идеи.

Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

– Участие США в нормандской четверке, их принципиальная позиция и поддержка Украины очень важны. Это сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе, – отметил он.

По его словам, Украина имеет конкретные предложения и документы, в которых есть план окончания войны.

– Но это не иллюзии или идеи…Диалог о разрешении конфликта на Донбассе продолжается, и только принципиальная консолидированная позиция международных партнеров Украины может дать результат, – сказал он.

Ермак отметил, что если Россия хочет остановить войну, на столе есть конкретный план – Украина ждет ответа.

В МИД Украины считают, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо собрать саммит нормандской четверки.

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, лучшим примером выполнения решения нормандского саммита 2019 года является открытие КПВВ в Счастье и Золотом, которые сейчас закрыты с российской стороны.

Кулеба также убежден, что расширение нормандского формата, в частности присоединение к нему США, возможно только путем консенсуса.