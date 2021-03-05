PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Це не ілюзії чи ідеї: Єрмак про участь США у нормандському форматі

Рішення про залучення США до переговорів щодо Донбасу буде ухвалювати сама нормандська четвірка, проте це не ілюзії чи ідеї.

андрій єрмак

Про це заявив на брифінгу глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Участь США у нормандській четвірці, їх принципова позиція і підтримка України дуже важливі. Це зіграло б свою роль у закінченні війни на Донбасі, – зазначив він.

За його словами, Україна має конкретні пропозиції і документи, в яких є план закінчення війни.

– Але це не ілюзії чи ідеї…Діалог про вирішення конфлікту на Донбасі триває, і тільки принципова консолідована позиція міжнародних партнерів України може дати результат, – сказав він.

Єрмак зазначив, що якщо Росія хоче зупинити війну, на столі є конкретний план – Україна чекає відповіді.

Читайте
Є законні підстави: Резніков про участь США у нормандському форматі

В МЗС України вважають, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно зібрати саміт нормандської четвірки.

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, найкращим прикладом виконання рішення нормандського саміту 2019 року є відкриття КПВВ у Щасті та Золотому, які наразі закриті з російської сторони.

Кулеба також переконаний, що розширення нормандського формату, зокрема приєднання до нього США, можливе лише шляхом консенсусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Офіс президента

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка