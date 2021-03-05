Рішення про залучення США до переговорів щодо Донбасу буде ухвалювати сама нормандська четвірка, проте це не ілюзії чи ідеї.

Про це заявив на брифінгу глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Участь США у нормандській четвірці, їх принципова позиція і підтримка України дуже важливі. Це зіграло б свою роль у закінченні війни на Донбасі, – зазначив він.

За його словами, Україна має конкретні пропозиції і документи, в яких є план закінчення війни.

– Але це не ілюзії чи ідеї…Діалог про вирішення конфлікту на Донбасі триває, і тільки принципова консолідована позиція міжнародних партнерів України може дати результат, – сказав він.

Єрмак зазначив, що якщо Росія хоче зупинити війну, на столі є конкретний план – Україна чекає відповіді.

В МЗС України вважають, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно зібрати саміт нормандської четвірки.

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, найкращим прикладом виконання рішення нормандського саміту 2019 року є відкриття КПВВ у Щасті та Золотому, які наразі закриті з російської сторони.

Кулеба також переконаний, що розширення нормандського формату, зокрема приєднання до нього США, можливе лише шляхом консенсусу.