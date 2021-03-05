Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв мінімальну заробітну плату для медичних працівників на рівні 23 тис. грн на місяць і більше. Він заявив, що буде добиватися цього.

Дохід середнього медичного персоналу має становити від 17 тис. грн, вважає міністр. Молодший персонал повинен отримувати мінімум 12 тис. грн.

– Медики сьогодні – справжні герої, тому підвищення їм зарплат – моя принципова позиція.

Також Степанов нагадав, що за рік потужності лабораторних центрів в Україні значно зросли. Минулого року за добу проводилося близько 200 тестувань за добу, а зараз це 80 тис.

– Це і є реальна медична реформа,- додав міністр.

В Україні зросла середня зарплата

За даними Держстату, в Україні за рік зросла зарплата на 1,6 тис. грн. Порівняно з попереднім роком заробітна плата підвищилася на 15%.

Найбільше грошей у січні 2021 року отримали працівники сфери фінансів та страхування. Де та кому платять найбільше – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Максим Степанов