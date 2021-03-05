Украинские медики запустили флешмоб в поддержку кампании по вакцинации населения. К нему присоединился министр здравоохранения Максим Степанов.
Врачи создали специальный хэштег #ялікарявакцинуюсь в социальных сетях. Используя его, они будут рассказывать собственные истории, как и почему они сделали прививки.
Максим Степанов также опубликовал на своей странице сообщение с пометкой.
— Пятый день после вакцинации. Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций или побочных эффектов. Единственное, минут 20 после прививки болело место укола. А еще через полчаса и это прошло.
Вакцинация в Украине
Вакцинация населения в Украине началась 24 февраля. На первом этапе прививки получат врачи и военные.
По состоянию на 5 марта 12 481 украинец вакцинировался от коронавируса. За сутки мобильные бригады привили 2 913 человек.
Лидером по количеству прививок сейчас является Донецкая область.
Источник: Максим Степанов