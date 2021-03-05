Українські медики запустили флешмоб на підтримку кампанії з вакцинації населення. До нього долучився міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Лікарі створили спеціальний хештег #ялікарявакцинуюсь у соціальних мережах. Використовуючи його, вони розповідатимуть власні історії, як і чому вони зробили щеплення.

Максим Степанов також опублікував на своїй сторінці допис з позначкою.

– П’ятий день після вакцинації. Почуваю себе чудово. Жодних алергічних реакцій чи побічних ефектів. Єдине, за хвилин 20 після щеплення боліло місце уколу. А ще за півгодини і це минуло.

Вакцинація в Україні

Вакцинація населення в Україні розпочалася 24 лютого. На першому етапі щеплення отримають лікарі та військові.

Станом на 5 березня 12 481 українець вакцинувався від коронавірусу. За добу мобільні бригади прищепили 2 913 осіб.

Лідером за кількістю щеплень наразі є Донецька область.

Джерело: Максим Степанов