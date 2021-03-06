Вірш Ще не вмерла Україна, і слава, і воля!, який в майбутньому став національним, а потім і державним гімном України, поет та фольклорист Павло Чубинський написав восени 1862 року.
Натхненний цим віршем, музику до нього написав відомий композитор і священик Михайло Вербицький.
6 березня 2003 року Верховна Рада України затвердила редакцію композиції Ще не вмерла Україна, яка стала державним гімном країни.
Факти ICTV зібрали топ-7 виконань гімну українськими зірками.
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Александр Пономарев
DZIDZIO
Джамала
Злата Огневич
Руслана
Jerry Hail
Національний гімн єднав українців під час Помаранчевої революції та Революції Гідності, а також викликає відчуття гордості, коли він лунає під час спортивних подій, коли на найвищу щабель п’єдесталу підіймаються наші спортсмени.
Також Факти ICTV зібрали цікаві факти про гімн України.