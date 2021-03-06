Вірш Ще не вмерла Україна, і слава, і воля!, який в майбутньому став національним, а потім і державним гімном України, поет та фольклорист Павло Чубинський написав восени 1862 року.

Натхненний цим віршем, музику до нього написав відомий композитор і священик Михайло Вербицький.

6 березня 2003 року Верховна Рада України затвердила редакцію композиції Ще не вмерла Україна, яка стала державним гімном країни.

Факти ICTV зібрали топ-7 виконань гімну українськими зірками.

Тіна Кароль

Александр Пономарев

DZIDZIO

Джамала

Злата Огневич

Руслана

Jerry Hail

Читайте DZIDZIO виконав Духовний гімн України

Національний гімн єднав українців під час Помаранчевої революції та Революції Гідності, а також викликає відчуття гордості, коли він лунає під час спортивних подій, коли на найвищу щабель п’єдесталу підіймаються наші спортсмени.

Також Факти ICTV зібрали цікаві факти про гімн України.