Донецкоблгаз 6 марта вопреки постановлению Кабмина отключил от газа 59 котельных Донецктеплокоммунэнерго, из-за чего без тепла осталось 500 домов и ряд социальных объектов. Менее чем за сутки эту проблему удалось решить.

Об этом сообщил в соцсети премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Совместно с председателем Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК Нафтогаз и НКРЭКУ мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжение. Менее суток нам понадобилось, чтобы решить эту проблему и вернуть тепло в дома жителей Донецкой области, — подчеркнул глава правительства.

По его словам, незаконные действия Донецкоблгаза не останутся без соответствующей реакции.

Шмыгаль сказал, что полиция уже открыла уголовное производство по статье 356 УК Украины — Самоуправство.

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Накануне в Донецкоблгазе сообщили, что Донецктеплокоммунэнерго осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед Нафтогазом, поэтому с 6 марта они прекращают газоснабжение котельных.

Там объяснили, что должны пойти на такой шаг, чтобы не нанести государству ежесуточные убытки от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц.