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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Теплопостачання в Донецькій області відновлено – Шмигаль

Донецькоблгаз 6 березня всупереч постанові Кабміну відключив від газу 59 котелень Донецьктеплокомуненерго, через що без тепла залишилося 500 будинків і низка соціальних об’єктів. Менш ніж за добу цю проблему вдалося вирішити.

опалення

Про це повідомив у соцмережі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК Нафтогаз і НКРЕКП ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання. Менше доби нам знадобилось, щоб розв’язати цю проблему й повернути тепло у домівки жителям Донеччини, – наголосив глава уряду.

За його словами, незаконні дії Донецькоблгазу не залишаться без відповідної реакції.

Шмигаль сказав, що поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею 356 КК України – Самоправство.

Пост Шмигаля

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Напередодні у Донецькоблгазі повідомили, що Донецьктеплокомуненерго залишилося без постачальника природного газу через борги перед Нафтогазом, тому з 6 березня вони припиняють газопостачання котелень.

Там пояснили, що мусять піти на такий крок, щоб не завдати державі щодобових збитків від несанкціонованого споживання газу в розмірі 150 млн грн на місяць.

Фото: Dreamstime

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