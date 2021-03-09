Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подписал обращение к Офису прокурора Международного уголовного суда из-за ситуации в Луганской области.

Сообщение касается нарушений международного гуманитарного права со стороны представителей оккупационных администраций РФ.

Так, в международный суд жалуются на артиллерийские обстрелы больниц, жилых домов, объектов газо-, водо-, электроснабжения, то есть той инфраструктуры, которая не используется в военных целях, а, следовательно, запрещена Женевской конвенцией 1949 года.

– В уголовных производствах в отношении преступлений, связанных с вооруженным конфликтом, установлено более 4,2 тыс. пострадавших, 90% из которых – физические лица. 328 гражданских людей получили телесные повреждения, а 197 погибли в результате вражеских обстрелов, – говорится в обращении к МКС.

Кроме того, украинская сторона сообщает о 34 неизбирательных обстрелах, в результате которых были повреждены водопроводы, гидротехнические сооружения, производственные здания и оборудование.

Также были перерывы в водо- и электроснабжении в поселках Новотошковское, Волчеяровка, Лоскутовка, Подлесное, Тошковка, Светличное, городов Горное, Золотое и Попасная с общей численностью населения более 40 тыс.

С 2014 года повреждено и разрушено более 7 тыс. объектов инфраструктуры Луганской области.

Только за последний год задокументировано 655 обстрелов с временно оккупированной территории Луганской области, в результате которых повреждено 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранены трое гражданских человека и один убит.

Всего в Офис прокурора МУС направлено уже 16 информационных сообщений о нарушениях международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе.

Обострение ситуации на Донбассе

9 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одновременно с блокировкой СНБО трех украинских телеканалов начали фиксировать обострение ситуации на Донбассе.

Глава государства не утверждает, что ситуация на Донбассе ухудшилась именно из-за санкций, но последствия, по его словам, прослеживаются.