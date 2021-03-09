Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов підписав звернення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду через ситуацію в Луганській області.

Повідомлення стосується порушень міжнародного гуманітарного права з боку представників окупаційних адміністрацій РФ.

Так, до міжнародного суду скаржаться на артилерійські обстріли лікарень, житлових будинків, об’єктів газо-, водо-, електропостачання, тобто тієї інфраструктури, що не використовується у військових цілях, а, отже, заборонена Женевською конвенцією 1949 року.

– У кримінальних провадженнях щодо злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом, встановлено понад 4,2 тис. потерпілих, 90% із яких – фізичні особи. 328 цивільних отримали тілесні ушкодження, а 197 загинули внаслідок ворожих обстрілів, – йдеться у зверненні до МКС.

Крім того, українська сторона повідомляє про 34 невибіркових обстріли, у результаті яких були ушкоджені водогони, гідротехнічні споруди, виробничі будівлі та обладнання.

Також були перерви у водо- та електропостачанні в селищах Новотошківське, Вовчоярівка, Лоскутівка, Підлісне, Тошківка, Світличне, міст Гірське, Золоте та Попасна із загальною кількістю населення понад 40 тис.

Із 2014 року пошкоджено та зруйновано понад 7 тис. об’єктів інфраструктури Луганської області.

Лише за останній рік задокументовано 655 обстрілів із тимчасово окупованої території Луганської області, внаслідок яких пошкоджено 22 об’єкти цивільної інфраструктури, поранено трьох цивільних громадян та одного вбито.

Загалом до Офісу прокурора МКС направлено вже 16 інформаційних повідомлень щодо порушень міжнародного гуманітарного права в Криму та на Донбасі.

Загострення ситуації на Донбасі

9 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що одночасно із блокуванням РНБО трьох українських телеканалів почали фіксувати загострення ситуації на Донбасі.

Глава держави не стверджує, що ситуація на Донбасі погіршилась саме через санкції, але наслідки, за його словами, прослідковуються.