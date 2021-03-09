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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Наслідки є: Зеленський про загострення на Донбасі після блокування телеканалів

Важко сказати, чи вплинуло рішення РНБО про блокування трьох українських телеканалів, на ситуацію на Донбасі. Але певні наслідки все ж є.

Наслідки є: Зеленський про загострення на Донбасі після блокування телеканалів

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму Україна 30. Культура. Медіа. Туризм.

– Чи вплинуло (блокування, – Ред.) – складно сказати. Але ми розуміємо, що наслідки є. ми розуміємо, що збільшилась кількість провокацій на фронті. Я не хочу пов’язувати це саме з блокуванням, але ми бачимо, що це відбувається в один час, – пояснив президент.

Також Володимир Зеленський додав, що українська влада працює над довічним блокуванням телеканалів 112 Україна,  Newsone і Zik,  проти яких раніше ввела санкції РНБО, на платформі YouTube.

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Санкції проти українських телеканалів

2 лютого Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти телеканалів 112 Україна, Zik та Newsone.

Їм заборонили трансляцію, користуватися радіочастотним ресурсом України, надавати будь-які послуги, що стосуються телекомунікаційної сфери, заблокували активи.

Напередодні міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко також заявляв, що Україна проситиме YouTube заблокувати канали 112, Newsone та Zik.

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