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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

О зарплате на должности и втором сроке Зеленского — главное из интервью Мендель

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью программе Бацман.

юлія мендель

В нем она рассказала, сколько зарабатывает на должности, когда может пройти следующая большая пресс-конференция главы государства и планирует ли Владимир Зеленский второй раз баллотироваться в президенты.

Так, Юлия Мендель отметила, что в качестве пресс-секретаря зарабатывает меньше, чем получала на предыдущем месте работы. Сейчас ее зарплата составляет примерно $1,5 тыс. Недавно она приобрела в кредит автомобиль Suzuki, ранее у нее был Fiat.

Прокомментировала пресс-секретарь президента и вопрос, который интересует многих украинцев — будет ли баллотироваться Владимир Зеленский второй раз на должность. В частности, она отметила, что глава государства пока не определился, но если это все же произойдет, то она хотела бы и в дальнейшем оставаться его пресс-секретарем.

По мнению Юлии Мендель, для того, чтобы Владимира Зеленского второй раз избрали президентом, нужно довести до конца хотя бы половину представленной программы.

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Несмотря на это, Юлия Мендель убеждена, что Владимир Зеленский уже вошел в учебники истории и еще войдет туда.

— Будет много чего написано: и о борьбе с олигархатом, и о полной трансформации страны, о выводе ее на совершенно другой глобальный уровень, о развитии нас как абсолютно конкурентного государства, — добавила она.

В то же время Юлия Мендель предположила, когда может пройти следующая большая пресс-конференция главы государства. По ее словам, дату еще не назначили, но она может быть приурочена второй годовщине инаугурации и пройти 20 мая.

По ее мнению, президент не должен постоянно проводить пресс-конференции. Юлия Мендель убеждена, что сейчас коммуникация между обществом и властью в стране построена очень хорошо и системно.

В январе этого года вопрос о втором президентском сроке Владимира Зеленского комментировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Тогда он отмечал, что глава государства будет определяться ближе к окончанию первого срока на посту.

Пока же для Владимира Зеленского нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, и с которыми шел на выборы.

Фото: Юлия Мендель 

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