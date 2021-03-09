Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью программе Бацман.

В нем она рассказала, сколько зарабатывает на должности, когда может пройти следующая большая пресс-конференция главы государства и планирует ли Владимир Зеленский второй раз баллотироваться в президенты.

Так, Юлия Мендель отметила, что в качестве пресс-секретаря зарабатывает меньше, чем получала на предыдущем месте работы. Сейчас ее зарплата составляет примерно $1,5 тыс. Недавно она приобрела в кредит автомобиль Suzuki, ранее у нее был Fiat.

Прокомментировала пресс-секретарь президента и вопрос, который интересует многих украинцев — будет ли баллотироваться Владимир Зеленский второй раз на должность. В частности, она отметила, что глава государства пока не определился, но если это все же произойдет, то она хотела бы и в дальнейшем оставаться его пресс-секретарем.

По мнению Юлии Мендель, для того, чтобы Владимира Зеленского второй раз избрали президентом, нужно довести до конца хотя бы половину представленной программы.

Несмотря на это, Юлия Мендель убеждена, что Владимир Зеленский уже вошел в учебники истории и еще войдет туда.

— Будет много чего написано: и о борьбе с олигархатом, и о полной трансформации страны, о выводе ее на совершенно другой глобальный уровень, о развитии нас как абсолютно конкурентного государства, — добавила она.

В то же время Юлия Мендель предположила, когда может пройти следующая большая пресс-конференция главы государства. По ее словам, дату еще не назначили, но она может быть приурочена второй годовщине инаугурации и пройти 20 мая.

По ее мнению, президент не должен постоянно проводить пресс-конференции. Юлия Мендель убеждена, что сейчас коммуникация между обществом и властью в стране построена очень хорошо и системно.

В январе этого года вопрос о втором президентском сроке Владимира Зеленского комментировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Тогда он отмечал, что глава государства будет определяться ближе к окончанию первого срока на посту.

Пока же для Владимира Зеленского нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, и с которыми шел на выборы.

Фото: Юлия Мендель