Президентский рейтинг продолжает возглавлять действующий глава государства Владимир Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 23,1% украинцев среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Такие результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

На втором месте оказался лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко. За него на президентских выборах готовы проголосовать 14,4% украинцев.

Еще 11,3% респондентов готовы отдать свой голос за лидера партии Оппозиционная платформа — За жизнь. А вот за кандидатуру главы Всеукраинского объединения Батькивщина Юлию Тимошенко проголосовали бы 10,9% украинцев.

Также Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия к политикам. Ему доверяют 44% опрошенных, не доверяют — 54%. По сравнению с январем, уровень доверия к президенту вырос с 37 до 44%.

Опрос проводился 22-23 февраля во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего опросили 2,5 тыс. респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,0%.

В начале февраля социологическая группа Рейтинг уже публиковала президентский рейтинг. Тогда Владимир Зеленский также был на первом месте. Свой голос за него были готовы отдать 21,2% украинцев.

Источник: Социологическая группа Рейтинг