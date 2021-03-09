Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель дала інтерв’ю програмі Бацман.

У ньому вона розповіла, скільки заробляє на посаді, коли може відбутися наступна велика прес-конференція глави держави та чи планує Володимир Зеленський вдруге балатуватися у президенти.

Так, Юлія Мендель зазначила, що на посаді прес-секретаря заробляє менше, ніж отримувала на попередньому місці роботи. Наразі її зарплата становить приблизно $1,5 тис. Нещодавно вона придбала у кредит автомобіль Suzuki, раніше у неї був Fiat.

Прокоментувала речниця президента і питання, яке цікавить багатьох українців – чи балотуватиметься Володимир Зеленський вдруге на посаду. Зокрема, вона зазначила, що глава держави поки не визначився, але якщо це все ж станеться, то вона хотіла би і надалі залишатися його прес-секретарем.

– Я не знаю, чи піде він на другий термін, подивимося. Думаю, він сам для себе не вирішив. Це людина дуже масштабного мислення. Ми дуже відвикли мріяти, якщо чесно. Але тільки мрійники можуть до чогось привести, – зазначила вона.

На думку Юлії Мендель, для того, щоб Володимира Зеленського вдруге обрали президентом, потрібно довести до кінця хоча б половину представленої програми.

Попри це, Юлія Мендель переконана, що Володимир Зеленський уже ввійшов у підручники історії і ще ввійде туди.

– Буде багато чого написано: і про боротьбу з олігархатом, і про повну трансформацію країни, про виведення її на абсолютно інший глобальний рівень, про розвиток нас як абсолютно конкурентної держави, – додала вона.

Водночас Юлія Мендель припустила, коли може відбутися наступна велика прес-конференція глави держави. За її словами, дату ще не призначили, але вона може бути приурочена другій річниці інавгурації і пройти 20 травня.

На її думку, президент не повинен постійно проводити прес-конференції. Юлія Мендель переконана, наразі комунікація між суспільством і владою у країні побудована дуже добре і системно.

У січні цього року питання про другий президентський термін Володимира Зеленського коментував глава Офісу президента Андрій Єрмак. Тоді він зазначав, що глава держави визначатиметься ближче до закінчення першого терміну на посаді.

Наразі ж для Володимира Зеленського немає нічого важливішого, ніж реалізація тих планів, які він собі поставив, і з якими йшов на вибори.

Фото: Юлія Мендель