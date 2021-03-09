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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

У спецслужбах РФ є підрозділи, які ведуть інформаційну війну в Україні – СБУ

У російських спецслужбах є підрозділи, які займаються виключно інформаційною війною проти України.

У спецслужбах РФ є підрозділи, які ведуть інформаційну війну в Україні – СБУ

Про те, що РФ веде цілеспрямовану роботу в інформаційній сфері та створює для цього окремі спецпідрозділи, повідомив голова управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на Всеукраїнському форумі Україна 30.

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За словами Вітюка, для дестабілізації ситуації в Україні РФ використовує телеканали, інформаційні портали, веб-ресурси, спільноти у популярних соцмережах, поштові сервіси, телеграм-канали, фабрики тролів та окремих блогерів.

– Вони сконцентровані на проведенні спеціальних інформаційних операцій та акцій, у тому числі підривного характеру. Тобто є окремі підрозділи, які працюють виключно “по Україні” і отримують на це фінансування, – заявив голова ДКІБ.

Лише за минулий рік СБУ:

  • заблокувала понад 2,5 тис. спільнот у соціальних мережах та понад 20 ботоферм;
  • нейтралізувала понад 600 кібератак на веб-портали органів влади;
  • заблокувала діяльність 20 хакерських угруповань.

Значна частина із цих заблокованих ресурсів координувалася з РФ.

Ботоферми РФ

25 лютого СБУ заблокувала роботу російських ботоферм у Львівській області, які поширювали дезінформацію про ситуацію в Україні з метою нарощування панічних настроїв.

Слідство встановило, що кілька громадян України забезпечували віддалену реєстрацію акаунтів через російську веб-платформу.

Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та майже 900 ідентифікаторів сім-карт.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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