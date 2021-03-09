Зеленский: Если не будет нормандского саммита, встречусь с каждым лидером отдельно

Встреча в нормандском формате готовится. Но если она не состоится, то президент Владимир Зеленский найдет формат, в рамках которого встретится с каждым лидером стран нормандской четверки отдельно.

Об этом глава государства сообщил во время форума Украина 30. Культура. Медиа. Туризм.

— Нормандская встреча должна быть. Если же ее не будет, я найду формат, когда встречусь с каждым из лидеров нормандской четверки отдельно. Постоянно откладывать решение этого вопроса не получится, — отметил президент.

Встречи в нормандском формате с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии начали проводить с 2014 года, чтобы найти способы урегулирования конфликта на Донбассе.

Последний такой саммит состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда стороны договорились о ряде обязательств, которые должны выполнить и встретиться снова в Берлине.

На днях глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил, что участие США в нормандской четверке, их принципиальная позиция и поддержка Украины очень важны. Поэтому если бы Штаты присоединились к саммиту, то это сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе.