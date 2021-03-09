PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Зеленский: Если не будет нормандского саммита, встречусь с каждым лидером отдельно

Встреча в нормандском формате готовится. Но если она не состоится, то президент Владимир Зеленский найдет формат, в рамках которого встретится с каждым лидером стран нормандской четверки отдельно.

Володимир Зеленський

Об этом глава государства сообщил во время форума Украина 30. Культура. Медиа. Туризм.

— Нормандская встреча должна быть. Если же ее не будет, я найду формат, когда встречусь с каждым из лидеров нормандской четверки отдельно. Постоянно откладывать решение этого вопроса не получится, — отметил президент.

Читайте
Нужен саммит нормандской четверки - Кулеба об урегулировании конфликта на Донбассе

Встречи в нормандском формате с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии начали проводить с 2014 года, чтобы найти способы урегулирования конфликта на Донбассе.

Последний такой саммит состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда стороны договорились о ряде обязательств, которые должны выполнить и встретиться снова в Берлине.

На днях глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил, что участие США в нормандской четверке, их принципиальная позиция и поддержка Украины очень важны. Поэтому если бы Штаты присоединились к саммиту, то это сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх