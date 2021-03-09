Зеленський: Якщо не буде нормандського саміту, зустрінусь з кожним лідером окремо

Зустріч у нормандському форматі готується. Але якщо вона не відбудеться, то президент Володимир Зеленський знайде формат, у межах якого зустрінеться з кожним країн лідером нормандської четвірки окремо.

Про це глава держави повідомив під час форуму Україна 30. Культура. Медіа. Туризм.

– Нормандська зустріч повинна бути. Якщо ж її не буде, я знайду формат, коли зустрінусь з кожним із лідерів нормандської четвірки окремо. Постійно відтерміновувати вирішення цього питання не вийде, – зазначив президент.

Зустрічі у нормандському форматі за участі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини почали проводити з 2014 року, щоб знайти способи врегулювання конфлікту на Донбасі.

Останній такий саміт відбувся в Парижі 9 грудня 2019 року. Тоді сторони домовилися про низку зобов’язань, які мали би виконати і зустрітися знову в Берліні.

Днями глава Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив, що участь США у нормандській четвірці, їх принципова позиція і підтримка України дуже важливі. Тому якби Штати долучилися до саміту, то це зіграло б свою роль у закінченні війни на Донбасі.