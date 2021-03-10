PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Кабмін дозволив підтверджувати статус безробітного онлайн

Безробітним спростили співробітництво із центрами зайнятості на карантині. Зокрема, їм дозволили дистанційно підтверджувати подовження статусу безробітного.

Центр зайнятості

Уряд на засіданні 10 березня ухвалив постанову щодо спрощення механізмів надання послуг у сфері зайнятості населенню.

Документ передбачає, що центри зайнятості зможуть підтверджувати статус безробітного на карантині дистанційно. Також він збільшує термін онлайн-подання документів до центрів зайнятості з 10 до 30 днів.

Крім того, відтепер безробітним зможуть дистанційно складати план працевлаштування. А особи, звільнені з військової служби після участі в проведенні АТО, до досягнення пенсійного віку зможуть проходити професійну підготовку.

Також документ передбачає, що роботодавці зможуть отримати компенсацію за сплату ЄСВ за працевлаштування непрацюючих працездатних осіб, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Читайте
Як отримати допомогу з безробіття - покрокова інструкція

В Україні зросла кількість безробітніх

На початок 2021 року в Україні зросла кількість безробітніх до півмільйона.

Серед загальної кількості безробітніх жінки становлять 56%, чоловіки — 44%.

Найбільше українці втратили роботу у таких сферах: 21% – сільське, лісове та рибне господарства, 18% – сфера торгівлі; 15% – переробна промисловість, ще 12% – державне управління.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка