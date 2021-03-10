Кабмін дозволив підтверджувати статус безробітного онлайн

Безробітним спростили співробітництво із центрами зайнятості на карантині. Зокрема, їм дозволили дистанційно підтверджувати подовження статусу безробітного.

Уряд на засіданні 10 березня ухвалив постанову щодо спрощення механізмів надання послуг у сфері зайнятості населенню.

Документ передбачає, що центри зайнятості зможуть підтверджувати статус безробітного на карантині дистанційно. Також він збільшує термін онлайн-подання документів до центрів зайнятості з 10 до 30 днів.

Крім того, відтепер безробітним зможуть дистанційно складати план працевлаштування. А особи, звільнені з військової служби після участі в проведенні АТО, до досягнення пенсійного віку зможуть проходити професійну підготовку.

Також документ передбачає, що роботодавці зможуть отримати компенсацію за сплату ЄСВ за працевлаштування непрацюючих працездатних осіб, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

В Україні зросла кількість безробітніх

На початок 2021 року в Україні зросла кількість безробітніх до півмільйона.

Серед загальної кількості безробітніх жінки становлять 56%, чоловіки — 44%.

Найбільше українці втратили роботу у таких сферах: 21% – сільське, лісове та рибне господарства, 18% – сфера торгівлі; 15% – переробна промисловість, ще 12% – державне управління.