Кабмин передал на приватизацию восемь предприятий (СПИСОК)

Правительство передаст Фонду государственного имущества восемь предприятий для последующей приватизации. Соответствующее распоряжение Кабмин принял 10 марта на заседании.

Список предприятий

Екотрансенерго;

Харьковское промышленно-торговое предприятие;

научно-технологическое производственное предприятие Вереск;

Расчетно-клиринговый центр;

Полупанивський карьер;

Держинформаналитика;

Партнерский фонд;

Промышленно-металлургический консалтинг.

Минэкономики передает Фонда государственного имущества непрофильные и неприбыльные государственные активы для дальнейшей приватизации. Часть этих компаний нуждается в дополнительных инвестициях, что является обременительным для госбюджета. Приватизация же будет способствовать развитию и модернизации активов.

Сейчас только три государственных предприятия из этого списка являются активными (ГП Екотрансенерго, ГП Харьковское промышленно-торговое предприятие, ГП Держинформаналитика). Также ГП Екотрансенерго имеет долги размером 2,2 млн грн по выплате заработной платы.

Подтверждение статуса безработного онлайн

Кабмин принял постановление об упрощении механизмов предоставления услуг в сфере занятости населения. Таким образом упростили сотрудничество с центрами занятости на карантине. В частности, безработным позволили дистанционно подтверждать удлинение этого статуса.

Постановка увеличивает срок онлайн-подачи документов в центры занятости с 10 до 30 дней. Теперь безработным смогут дистанционно составлять план трудоустройства.