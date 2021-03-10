Кабмин передал на приватизацию восемь предприятий (СПИСОК)

Правительство передаст Фонду государственного имущества восемь предприятий для последующей приватизации. Соответствующее распоряжение Кабмин принял 10 марта на заседании.
Список предприятий
- Екотрансенерго;
- Харьковское промышленно-торговое предприятие;
- научно-технологическое производственное предприятие Вереск;
- Расчетно-клиринговый центр;
- Полупанивський карьер;
- Держинформаналитика;
- Партнерский фонд;
- Промышленно-металлургический консалтинг.
Минэкономики передает Фонда государственного имущества непрофильные и неприбыльные государственные активы для дальнейшей приватизации. Часть этих компаний нуждается в дополнительных инвестициях, что является обременительным для госбюджета. Приватизация же будет способствовать развитию и модернизации активов.
Сейчас только три государственных предприятия из этого списка являются активными (ГП Екотрансенерго, ГП Харьковское промышленно-торговое предприятие, ГП Держинформаналитика). Также ГП Екотрансенерго имеет долги размером 2,2 млн грн по выплате заработной платы.
Подтверждение статуса безработного онлайн
Кабмин принял постановление об упрощении механизмов предоставления услуг в сфере занятости населения. Таким образом упростили сотрудничество с центрами занятости на карантине. В частности, безработным позволили дистанционно подтверждать удлинение этого статуса.
Постановка увеличивает срок онлайн-подачи документов в центры занятости с 10 до 30 дней. Теперь безработным смогут дистанционно составлять план трудоустройства.