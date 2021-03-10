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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Кабмін передав на приватизацію вісім підприємств (СПИСОК)

Уряд передасть Фонду державного майна вісім підприємств для подальшої приватизації. Відповідне розпорядження Кабмін ухвалив 10 березня на засіданні.

кабмін

Список підприємств

  • Екотрансенерго;
  • Харківське промислово-торговельне підприємство;
  • науково-технологічне виробниче підприємство Вереск;
  • Розрахунково-кліринговий центр;
  • Полупанівський кар’єр;
  • Держінформаналітика;
  • Партнерський фонд;
  • Промислово-металургійний консалтинг.

Мінекономіки передає Фонду державного майна непрофільні та неприбуткові державні активи для подальшої приватизації. Частина цих компаній потребують додаткових інвестицій, що є обтяжливим для держбюджету. Приватизація ж сприятиме розвитку та модернізації активів.

Нині лише три державні підприємства з цього списку є активними (ДП Екотрансенерго, ДП Харківське промислово-торговельне підприємство, ДП Держінформаналітика). Також ДП Екотрансенерго має борги розміром 2,2 млн грн із виплати заробітної плати.

Підтвердження статусу безробітного онлайн

Кабмін ухвалив постанову щодо спрощення механізмів надання послуг у сфері зайнятості населенню. Таким чином спростили співробітництво із центрами зайнятості на карантині. Зокрема, безробітним дозволили дистанційно підтверджувати подовження цього статусу.

Постановка збільшує термін онлайн-подання документів до центрів зайнятості з 10 до 30 днів. Відтепер безробітним зможуть дистанційно складати план працевлаштування.

Джерело: Урядовий портал

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