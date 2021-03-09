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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Последствия есть: Зеленский об обострении на Донбассе после блокировки телеканалов

Трудно сказать, повлияло ли решение СНБО о блокировки трех украинских телеканалов, на ситуацию на Донбассе. Но определенные последствия все же есть.

Последствия есть: Зеленский об обострении на Донбассе после блокировки телеканалов

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время форума Украина 30. Культура. Медиа. Туризм.

— Повлияла ли (блокировка, — Ред.) — сложно сказать. Но мы понимаем, что последствия есть. Мы понимаем, что увеличилось количество провокаций на фронте. Я не хочу связывать это именно с блокировкой, но мы видим, что это происходит в одно время, — объяснил президент.

Также Владимир Зеленский добавил, что украинская власть работает над пожизненной блокировкой телеканалов 112 Украина, Newsone и Zik, против которых ранее ввела санкции СНБО, на платформе YouTube.

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Санкции против украинских телеканалов

2 февраля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против телеканалов 112 Украина, Zik и Newsone.

Им запретили трансляцию, пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, предоставлять любые услуги, касающиеся телекоммуникационной сферы, заблокировали активы.

Накануне министр культуры и информполитики Александр Ткаченко также заявлял, что Украина будет просить YouTube заблокировать каналы 112, Newsone и Zik.

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