Трудно сказать, повлияло ли решение СНБО о блокировки трех украинских телеканалов, на ситуацию на Донбассе. Но определенные последствия все же есть.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время форума Украина 30. Культура. Медиа. Туризм.

— Повлияла ли (блокировка, — Ред.) — сложно сказать. Но мы понимаем, что последствия есть. Мы понимаем, что увеличилось количество провокаций на фронте. Я не хочу связывать это именно с блокировкой, но мы видим, что это происходит в одно время, — объяснил президент.

Также Владимир Зеленский добавил, что украинская власть работает над пожизненной блокировкой телеканалов 112 Украина, Newsone и Zik, против которых ранее ввела санкции СНБО, на платформе YouTube.

Санкции против украинских телеканалов

2 февраля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против телеканалов 112 Украина, Zik и Newsone.

Им запретили трансляцию, пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, предоставлять любые услуги, касающиеся телекоммуникационной сферы, заблокировали активы.

Накануне министр культуры и информполитики Александр Ткаченко также заявлял, что Украина будет просить YouTube заблокировать каналы 112, Newsone и Zik.