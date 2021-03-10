ОБСЄ зафіксували на Донбасі 125 порушень режиму тиші за добу

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 125 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
У Донецькій області СММ виявила 105 порушень з боку російських збройних формувань, зокрема 83 вибухи невизначеного походження.
Більшість порушень режиму припинення вогню відбулися у північному напрямку від Широкіно.
У Луганській області СММ ОБСЄ зафіксувала 20 порушень режиму тиші. Були виявлені вибухи невизначеного походження. Більшість з них сталися у районах на північ і схід від ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте.
Обстріли на Донбасі
Через обстріли на Донбасі заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов підписав звернення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.
Повідомлення стосується порушень міжнародного гуманітарного права з боку представників окупаційних адміністрацій РФ.
До Міжнародного суду скаржаться на артилерійські обстріли лікарень, житлових будинків, об’єктів газо-, водо-, електропостачання.
Джерело: ОБСЄ