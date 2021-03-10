За сутки, 9 марта, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 мм и 82 мм калибров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, поселков Лебединский, Пивденное вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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У Троицкого, Пищевика и Железного боевики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших военных нет.

По состоянию на 07:00, 10 марта, обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Нарушения на Донбассе

За 8 марта на Донбассе в районе проведения операции ООС боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.

Стреляли вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное, Пески, Опытное, Золотое-4, Лебединское, Красногоровка.