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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

На Донбасі бойовики вісім разів порушили режим тиші, один військовий загинув

За минулу добу, 10 березня, на Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню.

Донбас, ООС

Зокрема, у передмісті селищ Південне та Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Авдіївки та Водяного російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

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Поблизу Ломакіного, Красногорівки та Мар’їнки збройні формування РФ відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

А неподалік населеного пункту Старогнатівка здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї. Внаслідок чого один військовослужбовець отримав важке поранення.

Воїну оперативно надали медичну допомогу, проте врятувати його не вдалося.

Станом на 11 березня обстрілів не зафіксовано.

Порушення на Донбасі

9 березня у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню.

Збройні формування Російської Федерації вели обстріл Красногорівки, Пісків, Новозванівки, Золотого-4, Опитного, Авдіївки, Лебединського, Південного, Троїцького, Пищевика, Залізного.

Джерело: Штаб ООС

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