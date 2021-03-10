Подрыв трех военных на Донбассе: экс-начальнику инженерной службы объявили подозрение

Бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей объявили подозрение из-за подрыва трех военных на Донбассе.

По данным следствия, в январе-феврале 2021 года военнослужащий не указал предупредительными знаками и не осуществил ограждение противотанковых мин. Также мужчина не сообщил командованию о местонахождении взрывоопасных предметов.

Такие небрежные действия привели к гибели трех военных 14 февраля, которые подорвались на пяти противотанковых минах ТМ-62.

Военного подозревают по статье 425 (Небрежное отношение к военной службе) УК Украины. Ему грозит лишение свободы до восьми лет.

Гибель военных на Донбассе

Утром 14 февраля около 9.30 трое военных ВСУ погибли на Донбассе. Капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и солдат Вячеслав Алексеенко подорвались на пяти противотанковых минах ТМ-62 недалеко от населенного пункта Новолуганское. Несмотря на значительные усилия их не смогли спасти.

ГБР начало расследование этого дела. Рассматривали три основные причины трагедии: нарушение правил пользования взрывчаткой, теракт незаконных вооруженных формирований и небрежное отношение военных к службе.