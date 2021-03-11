На випадок комунальних проблем: Терентьєв поділився з киянами корисними контактами

Незважаючи на зайнятість у КМДА, голова комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв не забуває про повсякденні потреби мешканців Печерського району.

Він поділився з киянами корисними номерами телефонів різних столичних організацій:

Контактний центр міста Києва

Центр надання адміністративних послуг Печерської РДА – 044 280 41 97.

Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району – 044 280 36 10.

Оперативно-диспетчерська служба Печерського району – 044 290 98 22 з питань житлово-комунального господарства, 044 290 98 24 – з питань центрального опалення.

Центр комунального сервісу – 044 247 40 40, 044 591 21 15.

ЖЕУ Липкижитлосервіс – 044 288 50 25.

ЖЕУ Печерськжитло – 044 285 22 30.

ЖЕУ Печерська брама – 044 286 26 91.

ЖЕУ Хрещатик – 044 234 62 87.

РТМ Печерськ (ремонт теплових мереж) – 044 529 88 75.

Київкомунсервіс (вивезення сміття, утилізація батарейок) – 044 594 77 14.

Укрліфтсервіс – 044 545 60 60.

Печерське управління поліції – 044 280 61 18.

Управління праці та соціального захисту населення Печерського району – 044 288 51 24.

Читайте Михайло Терентьєв поділився планами перетворення пустирів у зелені простори

Зображення, яке Михайло опублікував у своєму дописі, можна зберегти на свій гаджет, аби завжди мати корисний номер при собі.

Джерело: Михайло Терентьєв