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Факти / Україна
Валентина Летяк |

На випадок комунальних проблем: Терентьєв поділився з киянами корисними контактами

Незважаючи на зайнятість у КМДА, голова комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв не забуває про повсякденні потреби мешканців Печерського району.

Михайло Терентьєв

Він поділився з киянами корисними номерами телефонів різних столичних організацій:

  • Контактний центр міста Києва – 1551.
  • Центр надання адміністративних послуг Печерської РДА – 044 280 41 97.
  • Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району – 044 280 36 10.
  • Оперативно-диспетчерська служба Печерського району – 044 290 98 22 з питань житлово-комунального господарства, 044 290 98 24 – з питань центрального опалення.
  • Центр комунального сервісу – 044 247 40 40, 044 591 21 15.
  • ЖЕУ Липкижитлосервіс – 044 288 50 25.
  • ЖЕУ Печерськжитло – 044 285 22 30.
  • ЖЕУ Печерська брама – 044 286 26 91.
  • ЖЕУ Хрещатик – 044 234 62 87.
  • РТМ Печерськ (ремонт теплових мереж) – 044 529 88 75.
  • Київкомунсервіс (вивезення сміття, утилізація батарейок) – 044 594 77 14.
  • Укрліфтсервіс – 044 545 60 60.
  • Печерське управління поліції – 044 280 61 18.
  • Управління праці та соціального захисту населення Печерського району – 044 288 51 24.

Контакти комунальних служб на Печерську

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Зображення, яке Михайло опублікував у своєму дописі, можна зберегти на свій гаджет, аби завжди мати корисний номер при собі.

Джерело: Михайло Терентьєв 

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