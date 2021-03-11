На випадок комунальних проблем: Терентьєв поділився з киянами корисними контактами

Незважаючи на зайнятість у КМДА, голова комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв не забуває про повсякденні потреби мешканців Печерського району.
Він поділився з киянами корисними номерами телефонів різних столичних організацій:
- Контактний центр міста Києва – 1551.
- Центр надання адміністративних послуг Печерської РДА – 044 280 41 97.
- Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району – 044 280 36 10.
- Оперативно-диспетчерська служба Печерського району – 044 290 98 22 з питань житлово-комунального господарства, 044 290 98 24 – з питань центрального опалення.
- Центр комунального сервісу – 044 247 40 40, 044 591 21 15.
- ЖЕУ Липкижитлосервіс – 044 288 50 25.
- ЖЕУ Печерськжитло – 044 285 22 30.
- ЖЕУ Печерська брама – 044 286 26 91.
- ЖЕУ Хрещатик – 044 234 62 87.
- РТМ Печерськ (ремонт теплових мереж) – 044 529 88 75.
- Київкомунсервіс (вивезення сміття, утилізація батарейок) – 044 594 77 14.
- Укрліфтсервіс – 044 545 60 60.
- Печерське управління поліції – 044 280 61 18.
- Управління праці та соціального захисту населення Печерського району – 044 288 51 24.
Зображення, яке Михайло опублікував у своєму дописі, можна зберегти на свій гаджет, аби завжди мати корисний номер при собі.
Джерело: Михайло Терентьєв