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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Это уже какая-то мантра: Данилов объяснил, чего ожидать 15 марта в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на вопрос, что будет в Украине 15 марта.

Это уже какая-то мантра: Данилов объяснил, чего ожидать 15 марта в Украине

Как недавно заявили боевики оккупационных администраций на Донбассе, 15 марта 2021 начнется наступление украинских войск.

Исходя из этого, наемники Кремля “намекнули”, что ВСУ стоит ожидать наступательных действий.

Алексей Данилов подчеркнул, что всю необходимую информацию СНБО использует для защиты Украины, и ничего подобного он подтвердить не может.

— 24 часа в сутки СНБО получает информацию от всех важных структур. Дата 15 марта — это уже какая-то мантра. Мы четко осознаем, что происходит на фронте, у нас есть соответствующие руководители этого процесса. Наша армия не позволит сделать того, что происходило в 2014 году.

Санкции против российских банков

На этом же брифинге Алексей Данилов заявил, что санкции против двух российских банков были продлены на три года.

Названия банков не разглашаются. Впервые они оказались под украинскими санкциями еще в 2019 году.

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