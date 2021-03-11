Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на запитання, що буде в Україні 15 березня.

Як нещодавно заявили бойовики окупаційних адміністрацій на Донбасі, 15 березня 2021 року розпочнеться наступ українських військ.

Виходячи з цього, найманці Кремля “натякнули”, що ЗСУ варто очікувати наступальних дій у відповідь.

Олексій Данілов підкреслив, що всю необхідну інформацію РНБО використовує для захисту України, і нічого подібного він підтвердити не може.

– 24 години на добу РНБО отримує інформацію від усіх важливих структур. Дата 15 березня – це вже якась мантра. Ми чітко усвідомлюємо, що відбувається на фронті, у нас є відповідні керманичі цього процесу. Наша армія не дозволить зробити того, що відбувалося у 2014 році.

Санкції проти російських банків

На цьому ж брифінгу Олексій Данілов заявив, що санкції проти двох російських банків було продовжено на три роки.

Назви банків не розголошуються. Вперше вони опинилися під українськими санкціями ще у 2019 році.