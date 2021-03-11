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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

В ООН обеспокоены количеством жертв на Донбассе среди мирного населения

На Донбассе за период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года в результате подрыва на минах и от других взрывоопасных предметов погибли восемь гражданских лиц, 28 получили ранения, еще три человека пострадали в результате боевых действий, а двое — в ДТП.

В ООН обеспокоены количеством жертв на Донбассе среди мирного населения

Об этом рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

По ее словам, Всеукраинская комиссия по правам человека обеспокоена большим количеством жертв среди гражданского населения, в частности детей, которые возникают из-за взрывов мин и взрывоопасных пережитков войны.

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— За отчетный период восемь человек погибли и еще 28 получили ранения, две другие гражданские, в том числе девочка, получили ранения в результате ДТП с военным автомобилем, — отметила Богнер.

Также глава Мониторинговой миссии ООН сообщила, что за указанный период еще три гражданских лица получили ранения в результате активных боевых действий.

Ситуация на Донбассе

10 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 125 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки.

В Донецкой области СММ обнаружила 105 нарушений со стороны российских вооруженных формирований, в том числе 83 взрыва неопределенного происхождения. Большинство нарушений режима прекращения огня состоялись в северном направлении от Широкино.

В Луганской области было зафиксировано 20 нарушений.

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