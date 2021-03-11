Как защитить детей в интернете: топ-5 правил для родителей

В Украине разработали рекомендации, направленные на защиту детей в онлайн-пространстве. Поскольку в Минобразования обеспокоены тем, что в последнее время увеличилось количество случаев опасного поведения детей из-за влияния социальных сетей.
Поэтому для повышения осведомленности учителей, родителей и детей разработали рекомендации для проведения дополнительных профилактических мероприятий.
В частности, в Министерстве отметили, что родителям стоит:
- говорить с ребенком о безопасности в интернете;
- помогать развивать критическое мышление;
- учить делать аргументированный выбор;
- строить открытые отношения с ребенком и повышать его самооценку;
- позволять ребенку самостоятельно делать выбор и нести ответственность за него.
Кроме того, родителям рекомендуют устанавливать временные границы пользования гаджетами, контролировать потребляемый контент, быть внимательными к проявлениям у ребенка страха или тревоги, изменения поведения, режима сна и аппетита.
Если же ребенок стал жертвой любых проявлений насилия, эксплуатации, вербовки или манипуляций в интернете, то МОН рекомендует сразу обращаться в полицию.
Психологическую помощь и поддержку можно получить по телефонам — 0 800 500 225 (со стационарных) и 16 111 (с мобильных).
В Украине создадут online-каналы доверия для детей
Офис генпрокурора будет инициировать создание online-каналов доверия для детей в Instagram, Snapchat или Telegram, какие стали жертвами преступлений или свидетелями преступлений.
Благодаря такой инициативе несовершеннолетние смогут сообщить о совершении преступления против них. Кроме того, у них будет возможность предоставить аудио- и фотофайлы.