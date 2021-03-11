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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Как защитить детей в интернете: топ-5 правил для родителей

В Украине разработали рекомендации, направленные на защиту детей в онлайн-пространстве. Поскольку в Минобразования обеспокоены тем, что в последнее время увеличилось количество случаев опасного поведения детей из-за влияния социальных сетей.

Син із батьком біля ноутбука

Поэтому для повышения осведомленности учителей, родителей и детей разработали рекомендации для проведения дополнительных профилактических мероприятий.

В частности, в Министерстве отметили, что родителям стоит:

  • говорить с ребенком о безопасности в интернете;
  • помогать развивать критическое мышление;
  • учить делать аргументированный выбор;
  • строить открытые отношения с ребенком и повышать его самооценку;
  • позволять ребенку самостоятельно делать выбор и нести ответственность за него.

Кроме того, родителям рекомендуют устанавливать временные границы пользования гаджетами, контролировать потребляемый контент, быть внимательными к проявлениям у ребенка страха или тревоги, изменения поведения, режима сна и аппетита.

Если же ребенок стал жертвой любых проявлений насилия, эксплуатации, вербовки или манипуляций в интернете, то МОН рекомендует сразу обращаться в полицию.

Психологическую помощь и поддержку можно получить по телефонам — 0 800 500 225 (со стационарных) и 16 111 (с мобильных).

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В Украине создадут online-каналы доверия для детей

Офис генпрокурора будет инициировать создание online-каналов доверия для детей в Instagram, Snapchat или Telegram, какие стали жертвами преступлений или свидетелями преступлений.

Благодаря такой инициативе несовершеннолетние смогут сообщить о совершении преступления против них. Кроме того, у них будет возможность предоставить аудио- и фотофайлы.

Источник: Минобразования

Фото: Depositphotos

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