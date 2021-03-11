Як захистити дітей в інтернеті: топ-5 правил для батьків

В Україні розробили рекомендації, спрямовані на захист дітей в онлайн-просторі. Оскільки у Міносвіти стурбовані тим, що протягом останнього часу збільшилася кількість випадків небезпечної поведінки дітей через вплив соціальних мереж.
Тому для підвищення обізнаності вчителів, батьків і дітей розробили рекомендації для проведення додаткових профілактичних заходів.
Зокрема, у Міністерстві зазначили, що батькам варто:
- говорити з дитиною про безпеку в інтернеті;
- допомагати розвивати критичне мислення;
- вчити робити аргументований вибір;
- будувати відкриті стосунки з дитиною і підвищувати її самооцінку;
- дозволяти дитині самостійно робити вибір і бути відповідальним за нього.
Крім того, батькам рекомендують встановлювати часові межі користування гаджетами, контролювати споживаний контент, бути уважними до проявів у дитини страху або тривоги, зміни поведінки, режиму сну і апетиту.
Якщо ж дитина стала жертвою будь-яких проявів насильства, експлуатації, вербування або маніпуляцій в інтернеті, то МОН рекомендує одразу звертатися в поліцію.
Психологічну допомогу та підтримку можна отримати за номерами телефонів – 0 800 500 225 (зі стаціонарних) та 16 111 (з мобільних).
В Україні створять online-канали довіри для дітей
Офіс генпрокурора ініціюватиме створення online-каналів довіри для дітей в Instagram, Snapchat або Telegram, які стали жертвами злочинів або свідками правопорушень.
Завдяки такій ініціативі неповнолітні зможуть повідомити про вчинення злочину проти них. Крім того, у них буде можливість надати аудіо- та фотофайли.