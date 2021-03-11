PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Як захистити дітей в інтернеті: топ-5 правил для батьків

В Україні розробили рекомендації, спрямовані на захист дітей в онлайн-просторі. Оскільки у Міносвіти стурбовані тим, що протягом останнього часу збільшилася кількість випадків небезпечної поведінки дітей через вплив соціальних мереж.

Син із батьком біля ноутбука

Тому для підвищення обізнаності вчителів, батьків і дітей розробили рекомендації для проведення додаткових профілактичних заходів.

Зокрема, у Міністерстві зазначили, що батькам варто:

  • говорити з дитиною про безпеку в інтернеті;
  • допомагати розвивати критичне мислення;
  • вчити робити аргументований вибір;
  • будувати відкриті стосунки з дитиною і підвищувати її самооцінку;
  • дозволяти дитині самостійно робити вибір і бути відповідальним за нього.

Крім того, батькам рекомендують встановлювати часові межі користування гаджетами, контролювати споживаний контент, бути уважними до проявів у дитини страху або тривоги, зміни поведінки, режиму сну і апетиту.

Якщо ж дитина стала жертвою будь-яких проявів насильства, експлуатації, вербування або маніпуляцій в інтернеті, то МОН рекомендує одразу звертатися в поліцію.

Психологічну допомогу та підтримку можна отримати за номерами телефонів – 0 800 500 225 (зі стаціонарних) та 16 111 (з мобільних).

Читайте
Як вберегти дітей від закликів до самогубства у соцмережах

В Україні створять online-канали довіри для дітей

Офіс генпрокурора ініціюватиме створення online-каналів довіри для дітей в Instagram, Snapchat або Telegram, які стали жертвами злочинів або свідками правопорушень.

Завдяки такій ініціативі неповнолітні зможуть повідомити про вчинення злочину проти них. Крім того, у них буде можливість надати аудіо- та фотофайли.

Джерело: Міносвіти

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка