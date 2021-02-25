PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Валентина Летяк |

Бывший топ-менеджер ПриватБанка Яценко вышел под залог

Владимира Яценко – бывшего первого заместителя главы ПриватБанка, подозреваемого в растрате более 137 млн грн, выпустили под залог 52,2 млн.

Володимир Яценко

В Высшем антикоррупционном суде подтвердили, что за Яценко внесен залог в размере, который определил суд как альтернативу мере пресечения в виде содержания под стражей.

Но кто внес эту сумму, в ВАКС не уточнили.

Читайте
Детективы НАБУ задержали в Борисполе экс-заместителя главы правления ПриватБанка

Владимира Яценко задержали 22 февраля детективы НАБУ в аэропорту Борисполь.

Ему объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УКУ – Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

25 февраля Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 апреля с альтернативой залога в размере 52 млн 210 тыс. грн.

Фото: Володимир Яценко

Источник: Интерфакс-Украина

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка