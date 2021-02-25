Владимира Яценко – бывшего первого заместителя главы ПриватБанка, подозреваемого в растрате более 137 млн грн, выпустили под залог 52,2 млн.
В Высшем антикоррупционном суде подтвердили, что за Яценко внесен залог в размере, который определил суд как альтернативу мере пресечения в виде содержания под стражей.
Но кто внес эту сумму, в ВАКС не уточнили.
Владимира Яценко задержали 22 февраля детективы НАБУ в аэропорту Борисполь.
Ему объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УКУ – Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
25 февраля Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 апреля с альтернативой залога в размере 52 млн 210 тыс. грн.
Фото: Володимир Яценко