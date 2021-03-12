На выходные в Киеве ограничат движение транспорта по Южному мосту

В Киеве частично ограничат движение транспорта по Южному мосту на выходные.

Начиная с 22.00 12 марта до 05.00 15 марта движение автомобилей полностью не будет обеспечиваться.

Причиной такого ограничения движения станут ремонтные работы, которые пройдут в субботу и воскресенье.

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На Южном мосту выполнять противоаварийные работы на части швов в первой полосе, поскольку старые деформационные швы не выдерживают современного нагрузки и выходят из строя.

Работники дорожной службы будут проводить работы в направлении правого берега.

Рестарация Гостиного двора

В столице уже девятый год пытаются решить судьбу памятника архитектуры — Гостиного двора. Сооружение за старым забором стоит без крыши и разрушается. 2012 года на ее месте хотели построить ТРЦ.

Три года назад здание вернули государству — Фонду госимущества. И за эти годы сооружение рушилась дальше. Более того, активисты уверяют, что за забором до сих пор охрана предыдущего арендатора.

На акциях протеста призывают отдать объект Киеву. Говорят, что за столько лет правительство до сих пор не навел порядок. Город готов взять на себя расходы.