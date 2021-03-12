На вихідні у Києві обмежать рух транспорту Південним мостом

У Києві частково обмежать рух транспорту Південним мостом на вихідні.

Починаючи з 22.00 12 березня до 05.00 15 березня рух автомобілів повністю не забезпечуватиметься.

Причиною такого обмеження руху стали ремонтні роботи, які пройдуть у суботу та неділю.

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На Південному мосту виконуватимуть протиаварійні роботи на частині швів у першій смузі, оскільки старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження і виходять з ладу.

Працівники дорожньої служби проводитимуть роботи у напрямку правого берега.

Рестарація Гостинного двору

У столиці вже дев’ятий рік намагаються вирішити долю архітектурної пам’ятки – Гостиного двору. Споруда за старим парканом стоїть без даху та руйнується. 2012 року на її місці хотіли збудувати ТРЦ.

Три роки тому будівлю повернули державі – Фонду держмайна. Та за ці роки споруда валилася далі. Більше того, активісти запевняють, що за парканом досі охорона попереднього орендаря.

На акції протестів закликають віддати об’єкт Києву. Кажуть, що за стільки років уряд досі не навів лад. Місто готове взяти на себе витрати.