Бывшего нардепа и экс-владельца строительной компании Укрбуд Максима Микитася освободили из СИЗО. Новостью поделился его адвокат Евгений Грушовец в Facebook.

– Пятничное. Весна пришла, – лаконично подписал совместное фото с Микитасем адвокат.

Суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения и отпустил Микитася под ночной домашний арест с ношением электронного браслета.

Экс-нардепа арестовали прямо в зале суда 31 декабря. Его подозревают в похищении столичного юриста, а также в масштабных коррупционных сделках, связанных с компанией Укрбуд.

Подозрение в похищении человека и вымогательстве Максиму Микитасю объявили 29 декабря.

Похищение юриста в Киеве

8 декабря около 13.00 неизвестные похитили юриста в Киеве, силой затолкав в его же автомобиль.

По дороге похитители требовали вернуть несуществующий долг и заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы в сумме $800 тыс.

Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль.

Источник: Евгений Грушовец

Фото: Евгений Грушовец