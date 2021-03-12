Колишнього нардепа та екс-власника будівельної компанії Укрбуд Максима Микитася звільнили з СІЗО. Новиною поділився його адвокат Євген Грушовець у Facebook.

– П’ятничне. Весна прийшла, – лаконічно підписав спільне фото з Микитасем адвокат.

Суд задовольнив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу й відпустив Микитася під нічний домашній арешт із носінням електронного браслета.

Екс-нардепа заарештували просто в залі суду 31 грудня. Його підозрюють у викраденні столичного юриста, а також у масштабних корупційних угодах, пов’язаних з компанією Укрбуд.

Підозру у викраденні людини та вимаганні Максиму Микитасю оголосили 29 грудня.

Викрадення юриста в Києві

8 грудня близько 13.00 невідомі викрали юриста в Києві, силоміць заштовхавши в його ж автомобіль.

Дорогою викрадачі вимагали повернути неіснуючий борг та змусили написати розписку на користь керівника будівельної фірми в сумі $800 тис.

Згодом у потерпілого відібрали два мобільні телефони, гроші та технічний паспорт на автомобіль.

Джерело: Євген Гришовець

Фото: Евгений Грушовец