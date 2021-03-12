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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Отключение котельных в зоне ООС: СБУ взялась за Донецкоблгаз

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по фактам диверсий, совершенных должностными лицами ПАО Донецкоблгаз, что привело к отключению 58 котельных в зоне проведения ООС.

будівля СБУ

Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, и привлечения их к ответственности.

— Установлено, что владельцами ПАО Донецкоблгаз являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольные гражданину Украины, который сейчас находится на территории Российской Федерации, — сообщает пресс-служба СБУ.

В то же время в СБУ отмечают, что данное акционерное общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение.

11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время будет проведена проверка компаний, владеющих Донецкоблгазом, и в случае выявления нарушений Донецкоблгаз вернется под государственное управление.

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На часть нефтепродуктопровода Самара — Западное направление наложен арест

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода Самара — Западное направление.

Соответствующее решение принято 23 февраля 2021 года и базировалось на основании доказательств, собранных совместно СБУ, НАБУ, САП и ОГП. Его незаконное выбытие из государственной собственности правоохранители расследуют в рамках совместной следственной группы.

Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

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